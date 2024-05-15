4 فوائد مذهلة لنبات الصبار للبشرة والجسم.. استخدمه المصري القديم

الصبار من أكثر النباتات انتشارًا في العالم، وتحتوي نبتته على أوراق مثلثة طويلة وسميكة، تتكون الطبقة الخارجية السميكة من القشرة، بينما تتكون الطبقة الوسطى من مادة صفراء، وفي المنتصف مادة تشبه الجل، الذي يمكن وضعه مباشرًة على الجلد، إضافة أن نموه سهل نسبيًا، وتتعدد فوائده للبشرة والجسم، وفقاً لما ورد عبر موقع «medical news today».

المصريون القدماء أول من استخدموا الصبار

أول استخدام للصبار مسجل تاريخيا، كان من نصيب المصريين القدماء، ففي بردية إبيرس، وهي واحدة من أقدم الوثائق الطبية المحفوظة عبر التاريخ، ويبلغ عمرها 3500 سنة، وتمت كتابتها باللغة المصرية الهيراطيقية، ودون المصري القديم عليها استخدامه لنبتة الصبار، التي أطلقوا عليها اسم «نبات الخلود».

الصبار وعلاج الأسنان واللثة

نشرت مجلة طب الأسنان العام، دراسة كشفت أن الصبار الموجود في جل علاج الأسنان فعال، مثل معجون الأسنان في مكافحة التسوس، وقارن الباحثون قدرة جل الصبار على مكافحة الجراثيم مع منتجين آخرين من معاجين الأسنان، ليجدوا بعدها أن الصبار كان بنفس الجودة التي كان عليها المنتجين، بل أنه تفوق عليهم في بعض المرات في السيطرة على البكتيريا المسببة للتجويف الفموي.

علاج الإمساك

أعطت الهيئة التنظيمية الألمانية للأعشاب، موافقتها على استخدام الصبار لعلاج الإمساك، وحددت عدد من الجرعات التي تتراوح بين 50-200 ملليجرام من الصبار، في شكل كبسولة أو سائل مرة واحدة يوميا لمدة 10 أيام.

علاج جروح الحروق

أجرى مجموعة من أطباء التجميل تجربة باستخدام جل الصبار في مقارنة مع كريم آخر، لمعرفة أيهما أكثر فعالية في علاج الحروق من الدرجة الثانية، وكشفت مجلة الجمعية الطبية الباكستانية، أن المرضى الذين تمت معالجتهم بالصبار تعافوا بشكل أسرع بكثير مقارنة بأولئك الذين عولجوا بكريم الحروق الآخر.

وبحسب الدكتور حامد عبد الله، استشاري الجلدية خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن الصبار له قدرة على علاج بعض الحروق: «ممكن نستخدم الصبار كعامل مساعد في علاج الحروق مع الكريمات المضادة للحروق علشان يقتل البكتيريا ويمنع انتشارها ويلم الحرق»3

حماية الشعر من التساقط

وأضاف عبد الله، أن الصبار يساعد بشكل فعال على تنشيط الدورة الدموية وحماية الشعر وفروة الرأس من التساقط، كما أنه يعمل كمضاد للالتهابات.