الكشف على 2399 مريضا بالمجان في قافلة طبية بالشرقية

كتبت : نظيمة البحراوي

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية بيشة عامر، بمركز منيا القمح، استمرت لمدة يومين.

اشتملت القافلة الطبية على 11 عيادة بها تخصصات طبية مختلفة للكبار والصغار، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

توقيع الكشف الطبي على 2399 مريضا

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف الطبي المجاني على 2399 مريضا من أهالي المدينة، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلاً عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية.

وأشار إلى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتأكيد أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.