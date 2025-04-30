ماذا حدث في العاصفة الترابية الأقوى على مصر؟ عمرها 28 عاما

كتبت: منة الصياد

العاصفة الترابية على معظم الأنحاء حاليا، والناتجة عن المنخفض الجوي الخماسيني الذي تشهده البلاد اليوم، أعادت إلى أذهان المصريين مجددا أقوى عاصفة ترابية ضربت البلاد، والتي وثقها التلفزيون المصري والمنصات الإعلامية حينها، حيث سماء مصر للون الأصفر تماما من قوتها، وتأثرت بها جميع أنحاء الجمهورية.

تفاصيل أقوى عاصفة ترابية عام 1997

وقدمت حينها هيئة الأرصاد الجوية بيانا في التلفزيون المصري في أوائل شهر مايو عام 1997، جاء نصه كالتالي: «تعرضت معظم مناطق الجمهورية لموجة خماسينية شديدة، نتيجة تكون منخفض جوي حراري في الصحراء الغربية، أدى إلى تأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة، وصلت سرعتها إلى 90 كيلو متر في الساعة، ومن المنتظر أن يمر هذا المنخفض مساء اليوم، وتنعدم فعاليته تماما غدا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار، وقد تسببت العاصفة الترابية التي تعرضت لها مدينة القاهرة بعد ظهر اليوم، في غلق الميناء الجوي لمطار القاهرة».

ونقلت حينها كاميرا التلفزيون المصري، مشاهد من العاصفة الترابية الشديدة التي اجتاحت البلاد، مع معاناة بعض المواطنين الذين تواجدوا في الطرق وقتها، وشلل الحالة المرورية لانعدام الرؤية الأفقية نتيجة الأتربة التي اجتاحت سماء مصر.

عاصفة ترابية تضرب البلاد