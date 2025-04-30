«مستنيين العاصفة الترابية».. تفاعل طريف بين المتابعين والأرصاد الجوية عبر «فيسبوك»

كتبت: منة الصياد

حالة من القلق والترقب الكبيرين ينتظر بهما المواطنون وصول العاصفة الترابية إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري والأجزاء الشمالية بالبلاد، وسط متابعة مستمرة لكل ما يتعلق بحالة الطقس والتقلبات الجوية، ما أدى لحدوث تفاعل كبير عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال بعض المتابعين، الذين بادروا بتوجيه التساؤلات الطريفة والجادة في الوقت ذاته، بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

أبرز تساؤلات المواطنين بشأن العاصفة الترابية

العديد من التساؤلات الطريفة طرحها عدد من المواطنين من خلال خاصية التعليقات عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو ما تفاعلت معه الهيئة بالرد المباشر، مع توضيح كافة التفاصيل الخاصة بالعاصفة الترابية بمصر اليوم.

وأبرز ما جاء بين تلك التعليقات، «إسكندرية بخير الحمد لله، شوية رياح قوية أى حد وزنة خفيف يربط نفسه بطوبة و هو نازل»، وهو ما تفاعلت معه الصفحة الرسمية للهيئة قائلة: «بالفعل هيكون هناك نشاط رياح والتأثر بالرمال المثارة ضعيف على شمال المحافظة، لأنها تتأثر برياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة على فترات متقطعة من اليوم، أما المناطق الداخلية مثل برج العرب هيكون هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة».

وجاء تعليق آخر كالآتي: «إحنا واقفين وراء الحيطة من إمبارح ما شوفناش أي حاجة»، لترد الأرصاد: «مكانش فى أمس غير على مناطق من الصحراء الغربية، واليوم مع تقدم ساعات النهار إن شاء الله».

أما عن التساؤلات الجادة بشأن حالة الطقس جاء من بينها: «ما اللون البنفسجي غرب المنيا على الخريطة؟»، وهو ما أجابت عنه الهيئة العامة للأرصاد: «سرعة الرياح»، وسؤال آخر جاء مضمونه: «اللون الأزرق اللي على سيناء ده معناه إيه من فضلك؟»، وجاء الجواب: «نشاط الرياح».