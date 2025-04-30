كتبت: انتصار الغيطاني

نظرًا لتأثير المنخفض الخماسيني الصحراوي الحاد الذي تتعرض له البلاد اليوم، رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن العاصفة التربية على المدن والمحافظات المختلفة اليوم، وذلك في خرائط طقس تحذيرية صادرة عنها، مع تحديد سرعات الرياح المتوقعة والتي تؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

أماكن العاصفة التربية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في خريطة شاملة صادرة عنها أماكن العاصفة التربية، مع توضيح الأماكن ذات المستوي الخامس، والأماكن الحرجة نظرًا لقوة نشاط الرياح، إذ أنّها تختلف من مكان لآخر، وفقًا للطبيعية الجغرافية والجبلية للمحافظات التالية: «مطروح - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - جنوب وشرق القاهرة - الجيزة - السويس - الإسماعيلية - شمال وجنوب الصعيد - خليج السويس - سيناء» نشاط رياح سرعتها (60-70 كم/س، وقد تصل إلى 80 كم/س، انخفاض الرؤية الأفقية لطرق ما بين (500 - 1000 متر).

عاصفة ترابية من المستوى الرابع

والعاصفة ترابية من المستوي الرابع تشمل المحافظات التالية: «قنا - الأقصر - أسوان» إذ تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، سرعة الرياح (40 - 60 كم/س)، الرؤية الأفقية تصل إلى 2000 متر.