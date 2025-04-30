ابنة الشهيد مالك مهران: بكيت من الفرحة عندما حضر الرئيس حفل زفافي

روت مي مالك مهران، ابنة الشهيد مالك مهران، تفاصيل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل زفافها، مؤكدة أن تلك اللحظة كانت بمثابة جبر خاطر حقيقي لها ولأسرتها.

وأكدت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، أنها كانت على يقين بأن الرئيس سيفي بوعده، وقالت: «كنت واثقة إنه هييجي، حتى لو في آخر لحظة، والحمد لله حصل».

وأضافت أن الرئيس هنأها وتمنى لها السعادة، وأوصى زوجها محمد قائلًا: «خد بالك من مي»، وهو ما أسعدها كثيرًا، موضحة أن دموعها لم تكن فقط تأثرًا بالموقف، بل لأنها شعرت فعلًا بوجود والدها الشهيد معها في تلك اللحظة.

وأشارت إلى أن والدتها كانت أكثر تأثرًا منها، وشعرت بفخر كبير، لكنها لم تستطع السيطرة على مشاعرها بسبب افتقادها لزوجها، مؤكدة أن جبر الخاطر الذي قدمه الرئيس لهم يُعد درسًا في الإنسانية، وأنه دائمًا ما يضرب أروع الأمثلة في تقدير أسر الشهداء.