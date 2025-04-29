مدير «تعليم بورسعيد» يتابع تطبيق تدريب «أساسيات التدريس» في مدرسة الشهيد الحسيني

مدير «تعليم بورسعيد» يتابع تطبيق تدريب «أساسيات التدريس» في مدرسة الشهيد الحسيني

مدير «تعليم بورسعيد» يتابع تطبيق تدريب «أساسيات التدريس» في مدرسة الشهيد الحسيني

شهد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، تطبيق أثر «تدريب أساسيات التدريس» ضمن مشروع التعليم من أجل الغد، وذلك بمدرسة الشهيد محمد الحسيني الأساسية المشتركة التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية.

استراتيجيات التعلم الحديثة

وأكد مدير تعليم بورسعيد أن التدريب يشمل تطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة لمعلمي المواد الأساسية للمرحلة الابتدائية، والذي تم تدريبهم في الفترة من 3 حتى 5 فبراير الماضي تحت إشراف إدارة التدريب بالمركزية بقيادة الدكتورة دعاء البدوي.

تعليم بورسعيد


فقرات غنائية لروضة الأطفال

وحضر طاهر الغرباوي، احتفالية مصغرة من أداء أطفال روضة المدرسة وطلاب المرحلة الابتدائية شملت عددا من الفقرات الغنائية الفردية والجماعية لكورال المدرسة، والتي نالت إعجاب واستحسان جميع الحضور.

تعليم بورسعيد

تعليم بورسعيد

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