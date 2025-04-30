وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات العاصفة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات العاصفة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات العاصفة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم تطورات الأوضاع في مختلف محافظات الجمهورية، في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، والتي تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب سقوط الأمطار، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية إلى تقرير صادر عن غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية، حول الوضع في المحافظات حتى الساعة الثالثة عصرًا اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن عددًا من المحافظات شهد نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة بدرجات متفاوتة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد جرى التعامل مع تلك الأوضاع من خلال الوحدات المحلية المعنية.

كما أوضح التقرير الذي تم عرضه علي وزيرة التنمية المحلية أن عدد من المحافظات شهدت إغلاق بعض الطرق الرئيسية والداخلية ومنها محافظتي الوادي الجديد وأسيوط ، كما تسببت شدة الرياح في سقوط عدد من أعمدة الإنارة وذلك في محافظة مطروح وبلغت حوالي ١٩ عمود إنارة وتم التعامل مع الموقف من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإصلاح السريع وعودة التيار الكهربائي.

كما أكد التقرير علي عدم وجود أي خسائر في الأرواح بين المواطنين من أبناء المحافظات ، بالإضافة الي هدوء نسبي واستقرار في الطقس في عدد من المحافظات المختلفة.

ووجهت عوض باستمرار متابعة تطورات الموقف مع هيئة الارصاد الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة بالمحافظات حتي انتهاء موجة الطقس الحالية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

وناشدت جميع المواطنين بتوخي الحذر، وعدم التواجد بأماكن الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والقيادة بهدوء وحذر على الطرق.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا