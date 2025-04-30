وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات العاصفة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم تطورات الأوضاع في مختلف محافظات الجمهورية، في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، والتي تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب سقوط الأمطار، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية إلى تقرير صادر عن غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية، حول الوضع في المحافظات حتى الساعة الثالثة عصرًا اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن عددًا من المحافظات شهد نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة بدرجات متفاوتة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد جرى التعامل مع تلك الأوضاع من خلال الوحدات المحلية المعنية.

كما أوضح التقرير الذي تم عرضه علي وزيرة التنمية المحلية أن عدد من المحافظات شهدت إغلاق بعض الطرق الرئيسية والداخلية ومنها محافظتي الوادي الجديد وأسيوط ، كما تسببت شدة الرياح في سقوط عدد من أعمدة الإنارة وذلك في محافظة مطروح وبلغت حوالي ١٩ عمود إنارة وتم التعامل مع الموقف من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإصلاح السريع وعودة التيار الكهربائي.



كما أكد التقرير علي عدم وجود أي خسائر في الأرواح بين المواطنين من أبناء المحافظات ، بالإضافة الي هدوء نسبي واستقرار في الطقس في عدد من المحافظات المختلفة.

ووجهت عوض باستمرار متابعة تطورات الموقف مع هيئة الارصاد الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة بالمحافظات حتي انتهاء موجة الطقس الحالية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

وناشدت جميع المواطنين بتوخي الحذر، وعدم التواجد بأماكن الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والقيادة بهدوء وحذر على الطرق.