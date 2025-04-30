«الأرصاد»: تحسن تدريجي في الطقس وعودة الاستقرار بدءا من الخميس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن بعض المحافظات بدأت بالفعل في الخروج من تأثير المنخفض الجوي الخماسيني الذي تسبب في موجة من العواصف الترابية، لافتة إلى أن الساعات المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، خاصة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، أن نشاط الرياح المحملة بالأتربة سيستمر نسبيًا في بعض المناطق مثل شمال الصعيد وسيناء ومدن القناة، وقد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لكنها لن تصل إلى نفس شدة العاصفة التي شهدناها اليوم، مشيرة إلى أن بعض المحافظات سجلت انخفاضًا كبيرًا في مستوى الرؤية وصل إلى 300 متر، ما استدعى إغلاق بعض الطرق، مع تسجيل سرعات رياح بلغت 70 كم/ساعة.

وأكدت غانم أن التأثير الأكبر للمنخفض سيتجه نحو الشرق خلال ساعات الليل، مما يساعد على تراجع الأتربة وتحسن الطقس بشكل أكبر غدًا الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة وتتراجع سرعات الرياح لتعود الأجواء إلى طبيعتها، مع طقس معتدل خلال النهار.

ووجّهت عددًا من النصائح للمواطنين، من بينها ارتداء الكمامات، خاصة لمرضى الجيوب الأنفية والصدر، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأشجار والمباني المتهالكة في المناطق المتأثرة بالرياح، حتى تنتهي هذه الحالة الجوية تمامًا.