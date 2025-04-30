محافظ المنيا: استمرار رفع درجة الاستعداد لحين عودة أجواء الطقس لطبيعتها

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مستجدات الحالة الجوية ومسار العاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة وعدد من محافظات الجمهورية، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

تفعيل غرف العمليات والطوارئ لسوء الأحوال الجوية

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة ومرافق المحافظة، مع تفعيل غرف العمليات والطوارئ لحظة بلحظة، لمواجهة أية طوارئ قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو أعطال محتملة.

وأوضح اللواء كدواني أن مركز السيطرة يتابع خرائط الأرصاد الجوية أولًا بأول لرصد حركة الرياح على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة، وأن غرف العمليات بكافة مراكز المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى حتى الآن. ووجّه بمواصلة انعقاد غرفة العمليات المركزية داخل مركز السيطرة بشكل دائم حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأجواء إلى طبيعتها، مع متابعة الموقف أولًا بأول، واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، وذلك عبر الأرقام: 0862342200 و0862320001، أو من خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01100585052.

مراقبة تأثيرات الرياح وتطورات الحالة الجوية

وشدد محافظ المنيا على تكثيف التواجد والمتابعة الميدانية على الطرق الصحراوية من خلال فرق الرصد التابعة لمجالس المدن، لمراقبة تأثيرات الرياح وتطورات الحالة الجوية والتدخل الفوري عند الضرورة.

كما أصدر توجيهاته لرؤساء المدن ومسؤولي المتابعة بمراجعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر، وتجنب التواجد في محيط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللافتات المعدنية خلال العاصفة، وتقليل التنقل على الطرق قدر الإمكان، واتباع تعليمات القيادة الآمنة. كما أوصى مرضى الحساسية والصدر بارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم.