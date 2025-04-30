بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه لصرف معاشات شهر مايو غدا الخميس

كتب - كريم روماني:

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك المختلفة في كل أنحاء الجمهورية غدا الخميس، الموافق الأول من مايو، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

التيسير على أصحاب المعاشات

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

وأشارت «مرسي» إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصرالاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

تغذية ماكينات الصراف الآلي

وأوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.



وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة، وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.