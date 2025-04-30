«جينيس» توثق لقاء يجمع أطول وأقصر كلبين في العالم.. الفرق بينهما 3 أقدام

وقع لقاء طريف جمع بين أطول وأقصر كلبين في العالم، إذ وصل طول الكلب الأطول، «ريجي»، إلى 1.007 متر (ما يعادل 3 أقدام و4 بوصات)، بينما بلغ طول الكلبة الأقصر، «بيرل»، 9.14 سنتيمترًا (3.6 بوصة)، وقد وثّقت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية هذا اللقاء الفريد من نوعه في ولاية أيداهو الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري.

اللقاء بين أطول وأقصر كلب في العالم

على الرغم من الفارق الكبير في الطول بين بيرل وريجي، والذي وصل إلى 91.56 سنتيمترًا، فقد انطلقا في اللعب سويًا بحماس، في مشهد جسّد معنى الصداقة الحقيقية التي لا تعرف حجمًا ولا شكلاً، وقد أثار اللقاء تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب شبكة «سي إن إن».

وجاء اللقاء بعد أن سافرت بيرل وصاحبتها فانيسا سيملر من ولاية فلوريدا إلى أيداهو، للقاء ريجي وصاحبه سام جونسون رايس، وعند اللقاء الأول، حملت فانيسا كلبتها الصغيرة بيرل بحرص، بينما مد ريجي يده لتحية بيرل وشمّها بلطف، قبل أن يستلقي الكلبان جنبًا إلى جنب على الأريكة في مشهد مؤثر.

وبمجرد أن اعتادا على بعضهما البعض، تجولا معًا في المنزل والحديقة، وتم التقاط الصور لهما، حيث كان ريجي طويلًا جدًا لدرجة أن طوله يساوي طول أسطح المطبخ، وكانت بيرل صغيرة جدًا بحيث تتناسب مع وعاء طعامه، ما جعل الكثير يتفاعلوا معهما.

التفاعل مع اللقاء

وقد لاقت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهما انتشارًا واسعًا، ورسخت رسالة أن الصداقة لا تقاس بالمظهر أو الحجم، بل بالحب والودّ، وهو ما عبّر عنه الكثير من المتابعين حول العالم.