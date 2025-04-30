اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره اليوناني دعما للروابط التاريخية

في إطار المتابعة الدورية للعلاقات الثنائية بين مصر واليونان، شهد اليوم اتصالا هاتفيا بين د. بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، وجورجيوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان، لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين الصديقين، بحسب البيان الصادر مساء اليوم الأربعاء.

علاقات التعاون بين البلدين

من جانبه أكد الوزير عبدالعاطى حرص مصر على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربطها باليونان، ودفعها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية استنادًا للروابط التاريخية، وأشاد وزير الخارجية بمواقف اليونان المساندة لمصر في مختلف المحافل الدولية وبالاتحاد الأوروبى.

عضوية اليونان غير الدائمة في مجلس الأمن

وأكد وزير الخارجية على تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق المشترك، اتصالًا بعضوية اليونان غير الدائمة الحالية في مجلس الأمن لعامي 2025- 2026 لدعم الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.