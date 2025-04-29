5 فئات ممنوعة من الخروج في العاصفة الترابية.. تضرب البلاد خلال ساعات

تتعرض البلاد إلى عاصفة ترابية على أغلب المناطق، نتيجة لنشاط شديد للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

فئات ممنوعة من الخروج

في ظل هذه التقلبات الجوية الشديدة، هناك بعض الفئات من الناس يفضل عدم خروجها من المنزل في هذا الوقت لتجنب تأثير العاصفة الترابية على صحتها، وعلى رأسها مرضى حساسية الصدر.

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض التحذيرات للمواطنين، وتتمثل تلك التحذيرات في ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، فضلا عن قيادة السيارات على الطرق بهدوء أثناء الرمال المثارة والأمطار الغزيرة، مع ارتداء مرضى الصدر والحساسية الكمامات.

تقلبات جوية خلال ساعات

ونظرًا لما تشهده البلاد من تقلبات جوية وعاصفة ترابية خلال هذه الساعات، حرصت وزارة الصحة والسكان على تنبيه 5 فئات من المواطنين بضرورة عدم الخروج من المنزل خلال وقت حدوث العاصفة الترابية؛ لتجنب التأثير السلبي على صحتهم، وهم:

- الأطفال.

- كبار السن.

- مرضى حساسية الصدر.

- مرضى الجيوب الأنفية.

- الحوامل.

من المتوقع أنّ تنشط الرياح خلال الساعات القادمة، وتتراوح سرعتها بين 40 لـ60 كيلومترا/ ساعة، ويصاحبها هبات رياح تتراوح سرعتها بين 70 و80 كيلومترا/ ساعة قد تصل لحد العاصفة، والرؤية الأفقية أقل من 500 متر في أثناء هبات الرياح على صحراء مطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وجنوب وشرق القاهرة والجيزة والسويس والإسماعيلية وخليج السويس وسيناء؛ ليكون الوضع حرج في تلك المناطق.