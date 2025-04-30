نائب محافظ دمياط تلتقي رئيس وحدة السكان بـ«التنمية المحلية»

كتبت: منى عبدالله

التقت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بالدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموجرافي ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، لمناقشة اعمال لجان التنسيق والمتابعة خلال زيارتها لبعض المراكز والمدن، ومناقشة بعض المقترحات للمساهمة في حل القضية السكانية لخفض معدل الزيادة السكانية، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور شيرين عكاشة رئيس وحدة السكان، ومروة نبيل رئيس وحدة تكافؤ الفرص، ومقرر فرع المجلس القومي بالمحافظة.

استعراض مبادرة تعالى نكمل دراستنا

بحسب بيان محافظة دمياط، شهد اللقاء استعراض مبادرة «تعالى نكمل دراستنا» التي أطلقتها محافظة دمياط لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، التي أثنت عليها الدكتورة فاطمة الزهراء، مؤكدة أن قضية التسرب من التعليم من التحديات الرئيسية التي تؤثر على القضية السكانية، كما تؤثر على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

مناقشة أسباب التسرب من التعليم

ناقشت المهندسة شيماء الصديق الأسباب المجتمعية التي أدت إلى التسرب من التعليم، مشيرة إلى ضرورة تفعيل دور المدارس المجتمعية للحد من هذه المشكلة، وهو ما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية القومية 2030، كما أكدت أهمية تفعيل دور الشباب للمشاركة في الرصد والتوعية للمواطنين للاستفادة من طاقتهم، وأهمية تضافر الجهود بين وحدة السكان ووحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان، لضمان تقديم خدمات متكاملة وشاملة تُلبّي احتياجات المواطنين وتعزز من جودة حياتهم.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء دور وحدة السكان في حل القضية السكانية من خلال عدة محاور، منها محور الصحة الإنجابية، محور الشباب، محور التعليم، محور الإعلام والتواصل المجتمعي، محور تمكين المرأة.

تفعيل مبادرة معا بالوعي تحميها

على جانب آخر ناقشت نائب محافظ دمياط مع مقرر المجلس القومي للمرأة، خطوات تفعيل مبادرة «معا بالوعي تحميها» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس، التي تستهدف بناء الوعى المجتمعي وتمكين المرأة من القيام بدورها في تعزيز الوعى الوطني لحماية الوطن فعلى عاتق المرأة المصرية يقع دور أساسي في توعية أبنائها والمحيطين بها، بأهمية بناء وعي سليم والتمسك بالهوية المصرية والاعتزاز بها، والتمسك بقيم الانتماء للوطن من أجل حمايته فى ظل أخطار وتحديات تواجه الوطن.

تلقي البلاغات عبر خط نجدة الطفل

على هذا الصعيد، جرى الإشارة إلى أنه يتم تلقى البلاغات عبر خط نجدة الطفل على الرقم 16000، والرقم الخاص بشكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة على الرقم 15115، وكذلك جميع وحدات الطفولة بالمراكز والمدن، وغرفة الأزمات ديوان عام المحافظة، على الخط الساخن 114 والرقم الأرضى 057/2264121.