رئيس الوزراء يوجه بصرف تعويضات لأسر المصابين في حادث كسر خط غاز بأكتوبر

رئيس الوزراء يوجه بصرف تعويضات لأسر المصابين في حادث كسر خط غاز بأكتوبر

رئيس الوزراء يوجه بصرف تعويضات لأسر المصابين في حادث كسر خط غاز بأكتوبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تداعيات الحادث الذي وقع مساء اليوم، وأسفر عن اندلاع حريق نتيجة كسر في خط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء عدة اتصالات بالوزراء والمسئولين المعنيين؛ للوقوف على تفاصيل الحادث، وكلف بتشكيل لجنة فنية؛ للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوعه، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتعامل الفوريّ مع المصابين ونقلهم لأقرب المستشفيات؛ لسرعة تلقي العلاج اللازم، مع القيام على الفور بإزالة آثار الحادث، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع في المنطقة والمناطق والأحياء المجاورة.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف التعويضات المناسبة لأسر ضحايا الحادث المروع، متوجها لأسرهم بخالص العزاء والمواساة، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

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