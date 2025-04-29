طقس الأربعاء والخميس يجمع بين الغبار والأمطار.. والأرصاد تحذر: لا تخرجوا إلا للضرورة

كتبت - صفية النجار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال يومي الأربعاء والخميس نتيجة المنخفض الخماسيني الذي يضرب البلاد، مؤثرا عليها برياح قوية ورمال وأتربة مثارة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذا نصحت المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأوضحت الأرصاد أن المنخفض الخماسيني بدأ يضرب البلاد منذ الساعات القليلة الماضية، وخاصة محافظة مطروح التي تحولت إلى اللون الأصفر القاتم بسبب الأتربة والرمال المثارة، لافتة إلى أن العاصفة تستمر غدا الأربعاء ويتسع تأثيرها على أغلب المحاظفات، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومترا في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية بعض المناطق لهبات رياح تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على الطرق ما يجب الانتباه له من قبل السائقين، كما أنها قد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب شرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

سقوط أمطار رعدية وحبات برد

كما توقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة، مشيرة إلى أنها قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مطروح، وتمتد خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأضافت الأرصاد الجوية أن العاصفة الترابية تنتهي يوم الخميس ويستمر تأثير سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بحسب توقعات الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 30 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 30 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.