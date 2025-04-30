محافظ أسيوط: تفعيل جميع غرف الأزمات للتعامل مع العاصفة الترابية

كشف اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استعدادات المحافظة للعاصفة الترابية، مؤكدا أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى في كل أنحاء المحافظة.

وقال خلال مداخلة عبر «إكسترا نيوز»، اليوم، إن حالة الطقس حتى الآن مستقرة، والرؤية الأفقية جيدة، لافتًا إلى تفعيل غرف العميات المركزية وربطها بغرفة السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة.

وتابع: «تفعيل كافة غرف الأزمات والتنسيق مع المراكز والأحياء على كافة القطاعات، وتأكيد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة التدخل وخاصة على الطرق السريعة، للتخلص من آثار ناتجة عن العاصفة الترابية».

وواصل: «تم التأكيد لرفع الاستعداد لكافة مديريات الصحة، وتكليف سيارات الإسعاف لتغطية الأحياء والمدن، وأكدنا على الخدمات المرورية للتواجد لوجود تلافي آثار تنتج عن الرياح والعمل على طرق بديلة في حال حدوث أي مشكلات».