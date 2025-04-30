محافظ بني سويف: وقف المعديات النيلية مؤقتا لحين تحسن الأحوال الجوية

قال محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنّ أجهزة المحافظة في حالة استعداد قصوى للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن هذه التقلبات الجوية، وذلك في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة من الرياح الشديدة وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

تشكيل فرق عمل

وأضاف «غنيم»، في لقاء من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة مع قناة «إكسترا نيوز»، أنّه فور تلقي تحذيرات هيئة الأرصاد، تم عقد اجتماعات عاجلة وتشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة السيناريوهات المحتملة، ووضع خطط استجابة سريعة.

لم يتم تسجيل أي بلاغات

وتابع، أن المحافظة اتخذت قرارًا استباقيًا بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية، حرصًا على سلامة الطلاب، ولتسهيل حركة فرق الطوارئ والمرافق العامة في حال حدوث أي تطورات، مؤكدًا أنّ الوضع تحت السيطرة حتى الآن، ولم يتم تسجيل أي بلاغات مؤثرة تتعلق بالأحوال الجوية، رغم تأثر مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن جميع مرافق المحافظة الحيوية، بما في ذلك مديريات الصحة والتعليم والوحدات المحلية، تعمل بكامل طاقتها، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الشرطية لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة من مركز السيطرة الموحد.



ووجّه محافظ بني سويف رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة مستعدة بشكل كامل لمواجهة هذه الظروف الجوية الطارئة، وناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية، مع الالتزام بارتداء الكمامات للحد من تأثير الأتربة.

ودعا إلى سرعة الإبلاغ عن أي أعطال أو أضرار، مثل سقوط أعمدة أو لوحات إعلانية، من خلال أرقام الطوارئ المُعلنة على صفحة المحافظة الرسمية، مؤكدًا أن فرق المتابعة تعمل على مدار الساعة.