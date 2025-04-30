إسرائيل تستدعي «الاحتياط» لتوسيع الحرب على غزة.. والجنود يرفضون

كتبت- رشا فؤاد:

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ معظم جنود الاحتياط داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي كانوا قد وقعوا على عرائض تؤكد رفضهم لاستمرار الحرب والعودة إلى القتال، موضحة أن هناك بعض التحضيرات التي وجهها قادة هؤلاء الجنود، إذ جرى فصل بعضهم من منصبهم بسبب عدم سحب توقيعهم من هذه العرائض.

إسرائيل تريد توسيع الحرب على غزة وتنفيذ عمليات عسكرية

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هذه العرائض جاءت بعد استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لعشرات آلاف الجنود في قوات الاحتياط للخدمة العسكرية، بهدف توسيع الحرب على قطاع غزة وتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية ولبنان ورسوريا.

انتقال القوات النظامية إلى قطاع غزة

وتابعت: «الفكرة قائمة على أن قوات الجنود الاحتياط ستحل في الضفة الغربية وسوريا ولبنان مكان القوات النظامية، مع انتقال القوات النظامية إلى قطاع غزة في ظل خطة توسيع الحرب على غزة».

ولفتت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن الكثير من الضباط والجنود والمجندات أعلنوا حاليًا أنهم لا يعتزمون الامتثال في الخدمة العسكرية في جولة القتال القادمة.