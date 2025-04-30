عبد المنعم سعيد: ترامب شخصية نرجسية تحتاج إلى ترويض ومصر تدفع ثمن مغامراته

عبد المنعم سعيد: ترامب شخصية نرجسية تحتاج إلى ترويض ومصر تدفع ثمن مغامراته

عبد المنعم سعيد: ترامب شخصية نرجسية تحتاج إلى ترويض ومصر تدفع ثمن مغامراته

علّق الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول 100 يوم من ولايته الثانية، معتبرًا أن ترامب يُظهر سمات «الزعيم النرجسي».

حالة ارتباك عالمية على مستويات متعددة

وأشار «سعيد»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد»، المذاع على قناة «Ten»، إلى أن العالم يشهد حالة ارتباك على مستويات متعددة، مع وجود حالة «توازن مفتوح» في النظام الدولي، خاصة في ظل تعقيدات الموقف في الشرق الأوسط.

وأكد أن ترامب، مثل هتلر أو غيره من الزعماء ذوي الطبيعة الانفجارية، يسعى دائمًا للظهور من خلال إثارة الجدل، مضيفًا: «حديثه عن قناة السويس، وقبله كندا والرسوم، كلها تعكس رغبته الدائمة في البقاء ضمن بؤرة الاهتمام».

التكلفة السياسية والمالية

وتحدث عن تدخلات ترامب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل تكلفة سياسية ومالية دون أن تكون طرفًا فاعلًا أو مستشارًا في القرار، متابعًا: «ترامب قال إن مصر كان لابد أن تحارب معه في اليمن، والحقيقة إن محدش استشار مصر»، مؤكدًا أهمية أن تقدم مصر شرحًا هادئًا وواضحًا لدورها في المشروعات الكبرى مثل قناة السويس، خاصة على المستوى الدولي، مع تجنب الدخول في سجالات إعلامية غير مفيدة.

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