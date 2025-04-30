خبير علاقات دولية: ترامب نجح في تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك

كتبت- رشا فؤاد:

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنه مر 100 يوم على دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض٬ ويمكن وصفهم بـ100 يوم من الجدل السياسي لما آثارته قرارات ترامب وأوامره التنفيذية التي زادت عن 142 أمرا تنفيذيا، مؤكدا أنه رقما قياسيا مقارنة بالرؤساء الأمريكيين في هذه الفترة.

أبرز إنجازات ترامب في الـ100 يوم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ أبرز الإنجازات التي حققها دونالد ترامب في الـ100 يوم الأولى٬ هو ملف الهجرة غير القانونية، إذ تراجعت أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين كانوا يدخلون أمريكا عبر الحدود مع المكسيك من 155 ألف شهريا إلى أقل من 7 آلاف كما حدث في مارس الماضي، مشيرا إلى أن هذا ما أشاد به ترامب أثناء خطابه في ولاية ميتشجن.

ترامب نجح بالفعل في تقليل نسبة التضخم

وتابع: «ترامب نجح بالفعل في تقليل نسبة التضخم إلى 2.5% وهي أقل نسبة منذ 6 أشهر، بالتالي يعتبر مؤشر على أن ترامب رجل اقتصاد، لكن يظل هناك تحديات كثيرة خاصة أن كثير من قرارات ترامب الخارجية المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت ردود فعل وتداعيات سلبية كبيرة على الداخل الأمريكي».