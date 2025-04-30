«الحرية المصري»: تعريف الشباب بأهمية سيناء وتضحيات شهدائها أولوية

«الحرية المصري»: تعريف الشباب بأهمية سيناء وتضحيات شهدائها أولوية

«الحرية المصري»: تعريف الشباب بأهمية سيناء وتضحيات شهدائها أولوية

كتب: أحمد عبد القادر

أكد أحمد مهني، رئيس حزب الحرية المصري، ضرورة وعي الأجيال الشابة بقيمة سيناء وتضحيات شهدائها الأبرار في سبيلها، موضحا أن الحزب يولي اهتماما خاصا لتعريف الشباب بتاريخ سيناء العريق، وإبراز مكانتها الجديرة بالاعتزاز والفخر.

خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أوضح «مهني» أن الاستعدادات للاستحقاقات البرلمانية المقبلة تتصدر اهتمامات الأحزاب المصرية، مشيرا إلى أن الحرية المصري يعمل على تأهيل مرشحيه وتحديد الأكفأ لخوض الانتخابات، بهدف ضمان الحصول على مقاعد برلمانية أو الوصول إلى جولة الإعادة على الأقل.

وأضاف أن حزب الحرية المصري سيخوض الانتخابات وفق النظام القديم (50 فردي و50 قائمة مطلقة) ما لم يستجد أي تغيير قانوني، مؤكدا أن الحزب سيتبع أي نظام جديد يتم إقراره، بما في ذلك أي زيادة في عدد المقاعد في أي من غرفتي البرلمان، مشيرا إلى أن عدد مرشحي الحزب لم يُحدد بعد ارتباطا بصدور القانون النهائي.

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