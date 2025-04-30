مستشار وزارة الخارجية: حكم «العدل الدولية» ضد إسرائيل أضعف موقفها عالميا

مستشار وزارة الخارجية: حكم «العدل الدولية» ضد إسرائيل أضعف موقفها عالميا

مستشار وزارة الخارجية: حكم «العدل الدولية» ضد إسرائيل أضعف موقفها عالميا

أكدت الدكتورة ياسمين موسى، مستشار وزارة الخارجية للشؤون القانونية، أن الدولة المصرية دائما في تنسيق مستمر مع كل الدول التي لها مواقف متشابهة فيما يخص القضية الفلسطينية، موضحا أن حجم المعاناة والمأساة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستدعي وجود تنسيق مع كل الدول والمنظمات التي لديها موقف كالذي تتخذه الدولة المصرية، أهمية دخول المساعدات ووقف سياسات التجويع ووقف سياسات استهداف العاملين في المجال الطبي.

حكم محكمة العدل الدولية بشأن «غير قانونية» الاحتلال الإسرائيلي

شددت «موسى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أنه من المهم استمرار الضغط الدولي على إسرائيل، مؤكدة أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن «غير قانونية» الاحتلال الإسرائيلي لـ فلسطين، أضعف من موقف إسرائيل حول العالم، موضحة أنه يجب الاستفادة من كل الجهات والمواثيق الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ذات قيمة رفيعة وأثر أدبي، مؤكدة أن محكمة العدل الدولية هي ملاذ كل النزاعات الدولية، موضحة أنه يجب وقف جرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل في غزة، حيث إن تدخل «العدل الدولية» له أهمية قصوى.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا