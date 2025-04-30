مستشار وزارة الخارجية: حكم «العدل الدولية» ضد إسرائيل أضعف موقفها عالميا

أكدت الدكتورة ياسمين موسى، مستشار وزارة الخارجية للشؤون القانونية، أن الدولة المصرية دائما في تنسيق مستمر مع كل الدول التي لها مواقف متشابهة فيما يخص القضية الفلسطينية، موضحا أن حجم المعاناة والمأساة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستدعي وجود تنسيق مع كل الدول والمنظمات التي لديها موقف كالذي تتخذه الدولة المصرية، أهمية دخول المساعدات ووقف سياسات التجويع ووقف سياسات استهداف العاملين في المجال الطبي.

حكم محكمة العدل الدولية بشأن «غير قانونية» الاحتلال الإسرائيلي

شددت «موسى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أنه من المهم استمرار الضغط الدولي على إسرائيل، مؤكدة أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن «غير قانونية» الاحتلال الإسرائيلي لـ فلسطين، أضعف من موقف إسرائيل حول العالم، موضحة أنه يجب الاستفادة من كل الجهات والمواثيق الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ذات قيمة رفيعة وأثر أدبي، مؤكدة أن محكمة العدل الدولية هي ملاذ كل النزاعات الدولية، موضحة أنه يجب وقف جرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل في غزة، حيث إن تدخل «العدل الدولية» له أهمية قصوى.