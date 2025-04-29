كاتب صحفى: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

كتب- أحمد عبدالقادر



قال بلال الدوي الكاتب الصحفى، إن المرافعة أمام محكمة العدل الدولية تؤكد على دور مصر المساند للقضية الفلسطينية والأشقاء فى قطاع غزة، إذ أن مصر ترفض قرار الكونجرس الأمريكى بحظر منظمة الأونروا، كما أن مصر لعبت دورا كبيرا في فضح السياسات التى تنتهكها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث إن المساعدات الإنسانية لم تدخل غزة منذ 9 أسابيع.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرباته في غزة

وأضاف «الدوي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تدين التصرفات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي من إعادة توجيه ضرباتها على قطاع غزة، خاصة أن هناك ارتفاعا في أعداد الضحايا من النساء والأطفال، فضلا عن استهداف المدنيين والبنية التحتية الفلسطينية واستهداف مقرات المنظمات الدولية، مؤكدا أن مصر ترفض ما تنفذه إسرائيل من جرائم التي تعتبر مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية.

إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني

وتابع: «مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية أكدت أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في قطاع غزة»، لافتا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق القانون الدولي يضع المجتمع أمام مشكلة كبرى لغياب القانون الدولي مما يؤدى إلى اختلال فى ميزان العدالة الدولية.

وواصل: «مصر كان لها دور كبير في رفض التهجير ومازالت تؤكد على أن دولة الاحتلال تحاول خلق ظروف معيشية تجعل الحياة مستحيلة، ولتواجه مصر هذه الخطة أقدمت على تجهيز خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وتحولت هذه الخطة إلى خطة عربية بفضل دعم الأشقاء العرب لإنقاذ غزة».