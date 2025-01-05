موسكو تستعد لهدنة جديدة مع أوكرانيا بمناسبة عيد النصر

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إنّ روسيا رفضت عرضا بهدنة لمدة شهر قدّمته إدارة زيلينسكي في كييف، واعتبرته فرصة لإعادة تجميع القوات الأوكرانية والتسلح من جديد، مشيرًا إلى أنّ موسكو ترى في الهدن القصيرة استراحة مؤقتة لأوكرانيا تسبق استئناف العمليات العسكرية، خاصة أنّها سبق وأعلنت عن هدنة عيد الفصح، لكنها اتهمت أوكرانيا بخرقها نحو 5000 مرة، حسب ما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هدنة جديدة بمناسبة «عيد النصر»

وأشار «مشيك»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنّ موسكو تعتزم إعلان هدنة جديدة بمناسبة «عيد النصر» تبدأ 7 مايو المقبل وتستمر 3 أيام، إلا أنّ روسيا تتوقع مسبقًا أن تخرقها أوكرانيا، موضحًا أنّ المتحدث باسم الكرملين يؤكد أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير قادر فعليًا على فرض الالتزام بأي هدنة على كل الوحدات العسكرية الأوكرانية، ما يزيد شكوك موسكو بشأن أي اتفاق مؤقت.

وأوضح أنّ الظروف الحالية في الميدان لا توحي بأي استعداد لتسوية سياسية، خاصة في ظل ما وصفه بـ«الجمود في المفاوضات»، والتغير في خريطة السيطرة الميدانية، حيث باتت روسيا تسيطر على 4 مناطق في شرق أوكرانيا، مؤكدًا أنّ موسكو ترى أنّ اتفاق إسطنبول عام 2022 لم يعد صالحًا، لأن الواقع على الأرض قد تغير.

ونوه بأنّ رفض أوكرانيا للمطالب الروسية سيؤدي إلى توسّع العمليات العسكرية الروسية، والسيطرة على مدن إضافية قد لا تكون مطروحة على طاولة أي مفاوضات مستقبلية، مؤكدًا أنّه لا مؤشرات على قرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.