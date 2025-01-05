الاحتلال الإسرائيلي أمام كارثة بيئية جديدة.. حرائق الغابات تهدد محيط القدس (فيديو)

«الاحتلال أمام كارثة بيئية جديدة.. حرائق الغابات تهدد محيط القدس».. تقرير مصوّر عرضته قناة القاهرة الإخبارية، سلّط الضوء على اشتعال الحرائق في القدس، وأشار إلى كفاح فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

إخلاء التجمعات السكنية غرب القدس

وأوضح التقرير، أنّ فرق الطوارئ والإنقاذ تعمل على قدم وساق للسيطرة على حرائق الغابات قرب القدس المحتلة، حيث دفعت سلاسل اللهب السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق الطريق السريع الرئيسي الواصل بين القدس وتل أبيب، وإخلاء التجمعات السكنية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا غرب القدس.

وأجبرت الحرائق المشتعلة سائقي المركبات على ترك سياراتهم والفرار إلى أماكن آمنة، كما أعلنت دائرة الإطفاء الإسرائيلية أن الحرائق قد تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية القاسية، مؤكدة أنّ النيران قد تستمر حتى الأسبوع الأول من مايو.

وأضاف التقرير، أنّ فرق الإطفاء هرعت إلى مواقع الحرائق من 120 دائرة مختلفة، واستعانت بمروحيات بعضها تابع للجيش وسلاح الجو، في محاولة لاحتواء النيران.

إسرائيل تطلب الدعم

وطلبت إسرائيل دعما دوليًا من عدة دول، بينها اليونان، قبرص، بلغاريا، كرواتيا، وإيطاليا، لتزويدها بالمعدات والعتاد اللازمين في مواجهة ألسنة اللهب.

ودفعت الكارثة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى إعلان حالة الطوارئ والاستنفار في صفوف الجيش للسيطرة على الحرائق.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت قبل أيام إخلاء عدد من البلدات قرب القدس مع بداية اندلاع الحرائق في نطاق ضيق داخل المنطقة، قبل أن تتسع لاحقًا إلى مناطق أوسع.