حرائق واسعة في إسرائيل تزامنا مع عيد الاستقلال (فيديو)

حرائق واسعة في إسرائيل تزامنا مع عيد الاستقلال (فيديو)

حرائق واسعة في إسرائيل تزامنا مع عيد الاستقلال (فيديو)

تحولت فعالية ما يُعرف بـ «عيد الاستقلال» في إسرائيل إلى مأساة، في ظل اندلاع حرائق واسعة النطاق اجتاحت البلاد، مما دفع السلطات إلى إلغاء الاحتفالات الوطنية بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من انعدام الرؤية بسبب الرياح، وإمكانية اشتعال حرائق جديدة.

إلغاء فعاليات عيد الاستقلال

وكشفت مصادر عبرية عن إلغاء جميع فعاليات ما يُسمّى بـ «عيد الاستقلال» في أنحاء إسرائيل، على خلفية استمرار الحرائق، موضحة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أصدر أوامر إلى سلاح الجو والجبهة الداخلية وكافة أذرع الجيش بتسخير جميع إمكاناتها للمساعدة في إخماد النيران.

النيران تلتهم مساحات جديدة

وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان» بأن 119 فريق إطفاء و13 طائرة يعملون على إخماد حرائق ضخمة اندلعت في جبال غربي القدس، ووصلت إلى الطريق رقم 1، ما أدى إلى احتراق عدد من المركبات، كما اشتعلت النيران في متحف سلاح المدرعات الإسرائيلي داخل منتزه اللطرون.

توسع الحرائق وفشل في الإطفاء

ونقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول كبير في جهاز الإطفاء والإنقاذ بالاحتلال قوله إن «الحرائق الحالية تُعد حادثًا خطيرًا وصعبًا، ونحن في بدايته، والأسوأ لم يأتِ بعد»، مؤكدًا عجز قوات الإطفاء عن السيطرة على النيران، رغم مشاركة 120 فرقة إطفاء، و11 طائرة، و3 مروحيات، وسط مطالب بتدخل دولي للمساعدة، وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن رقعة الحرائق آخذة في التوسع، مع اشتعال حرائق جديدة قرب العفولة، والناعورة، وبيسان، وطمرة، وغفعات عوز.

عيد استقلال أسود في إسرائيل

من جانبها، نشرت صحيفة «هآرتس» افتتاحية وصفت فيها الوضع في إسرائيل بأنه قاتم في «عيد الاستقلال» السابع والسبعين، مشيرة إلى أن «المواطنين يقفون أمام قادة لا يقدمون أفقًا أو أملًا للمستقبل، ويزيدون فقط من العزلة الدولية والنفور المتزايد من إسرائيل واليهود»، وتابعت: «من الصعب الاحتفال في وضع كهذا، بينما لا يزال 59 رهينة في غزة، من الصعب حتى التنفس».

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