نفاد تذاكر حفل أنغام في دار الأوبرا المصرية

أعلن موقع تذكرتي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نفاد تذاكر حفل أنغام، والمقرر إحياؤه يوم 16 مايو بدار الأوبرا المصرية.

وشارك موقع تذكرتي بوستر حفل أنغام عليه sold out معلقا: نفاد تذاكر حفل صوت مصر في الأوبرا، مستنيينكم يوم 16 مايو على مسرح النافورة –دار الأوبرا المصرية، الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.







برنامج حفل أنغام بدار الأوبرا المصرية

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل عددا من أغانيها الخاصة التي يحبها الجمهور ويتفاعلون معها منها آخر ألبوم غنائي لها بعنوان تيجي نسيب، والذي ضم عددا كبيرا من الأغاني كان من بينها تيجي نسيب، وبقالك قلب، وموافقة وخليك معاها وعدد آخر من الأغنيات.