باحث سياسي: الضغوط على نتنياهو قد تفضي إلى هدنة جزئية في غزة قبل زيارة ترامب

أكد الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والباحث السياسي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطًا متزايدة من الوسطاء الإقليميين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، خاصة مع اقتراب زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، مشددًا على أن هذه الضغوط قد تدفع باتجاه وقف جزئي للحرب الدائرة في قطاع غزة، رغم حالة المراوغة التي يعتمدها نتنياهو.

زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط

وقال «التلولي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إنه يرجح إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي أو هدنة إنسانية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن ترامب يسعى للقدوم إلى المنطقة في سياق أكثر هدوءًا، معتبرًا أن وجوده في ظل استمرار الحرب والحالة الإنسانية الكارثية في غزة، قد يُلحق ضررًا سياسيًا بمصالحه.

وأشار إلى أن ترامب يحمل «مشروعًا كبيرًا» للمنطقة، يقوم على بناء علاقات بين إسرائيل والدول العربية، وتحويل إسرائيل من دولة وظيفية إلى «دولة طبيعية»، موضحًا أن ترامب قد يكون أعاد النظر في تصريحاته السابقة، بعد الموقف العربي القوي، لا سيما من جانب مصر، تجاه محاولات التهجير واستمرار العدوان على غزة، مضيفًا أن ترامب لا يرغب في الدخول في مواجهة مباشرة مع شعوب المنطقة أو الإضرار بمصالحه فيها.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي قد يسعى إلى تقليص التصعيد في غزة والتحكم في وتيرته، بدلًا من ترك الأمر بيد نتنياهو، خاصة في ظل انشغاله بملفات داخلية كبرى على طاولة البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب لم تُبدِ حتى الآن ضغطًا فعليًا على حكومة الاحتلال، رغم أنه عند توليه المنصب طلب من نتنياهو التوجه نحو اتفاق يتعلق بغزة، وقد استجاب حينها.