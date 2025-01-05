انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق في القاهرة غدا

ساعات محددة سيجرى خلالها قطع المياه عن عدد من المناطق غدا، وفقا لما أعلنته شركة مياه الشرب بالقاهرة وذلك نظرا لقيامها بأعمال ربط لخط مياه جديد قطره 600 مم، وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية بشارع منشية البكري بمصر الجديدة.



ونتيجة لهذه الأعمال، سيجري قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أماكن قطع المياه

ومن المقرر انقطاع المياه عن المناطق التالية:



منشية البكري



الحرس الجمهوري



القوات الجوية



عمارات العبور



شارع الخليفة المأمون



وسيكون قطع المياه عن المناطق المحددة اعتبارًا من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 2 مايو وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت 3 مايو، أي لمدة 8 ساعات.



وتهيب الشركة بالسادة المواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه لتغطية احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.



وخصصت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب لتوزيع المياه مجانًا على المناطق المتأثرة، وفي حال الحاجة إليها، يمكن الاتصال على:



الخط الساخن: 125



أو عبر خدمة الواتساب: 01206665125

إرشادات للتعامل مع انقطاع المياه



تخزين المياه مسبقًا.

استخدم عبوات نظيفة أو خزانات لتخزين مياه تكفي لاستخدامات الشرب والطهي والنظافة خلال فترة الانقطاع.

تقليل الاستهلاك.

حاول تقنين استخدام المياه خلال الساعات التي تسبق الانقطاع لتفادي أي نقص.



غلق المحابس الرئيسية.

إذا كنت تستخدم خزانات منزلية، يُفضل غلق محبس المياه الرئيسي لحمايتها من دخول الهواء أو الشوائب عند عودة الخدمة.



استخدام أدوات صحية موفرة للمياه مثل الدش منخفض التدفق أو استخدام دِلاء عند الحاجة للغسل أو التنظيف لتقليل الفاقد.



