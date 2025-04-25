انقطاع المياه في عدة مناطق بين الهرم وفيصل بالجيزة.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عند عدة مناطق اليوم الجمعة، بسبب أعمال مترو الأنفاق.

وبحسب بيان الشركة، من المقرر انقطاع المياه لمدة 6 ساعات في بعض المناطق بسبب أعمال تحويل خط مياه الشرب المتعارض مع محطة مترو الأنفاق «الطالبية، مدكور، المطبعة» التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

انقطاع المياه بالجيزة

ومن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، المنطقة المحصورة بين شارعي فيصل والهرم، من شارع المساحة حتى شارع حسن محمد.

مدة انقطاع المياه

ويبدأ انقطاع المياه من الساعة 12:00 منتصف ليل الجمعة 25 أبريل الجاري، ويستمر حتى الساعة 6:00 صباحًا السبت 26 أبريل 2025.



ووجهت محافظة الجيزة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للمواطنين في فترة انقطاع المياه المذكورة كالتالي:

1- تخزين المياه مسبقا لاستخدامها طوال فترة الانقطاع.

2- سيارات المياه المتنقلة: ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المتأثرة.



3- الاتصال بالخط الساخن: في حالة الطوارئ أو في حال الحاجة لمزيد من الدعم، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 للحصول على المساعدة فورا.