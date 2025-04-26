خريطة انقطاع المياه في 3 محافظات بالوجهين البحري والقبلي للصيانة

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الإسكندرية ودمياط وبني سويف قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، لإجراء أعمال الصيانة وإحلال وتجديد الخطوط.

مدة قطع وضعف المياه في بني سويف

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بقطع المياه عن مدينة سمسطا بالكامل وقرى الشنطور ومازورة والمحمودية وسريو بمركز سمسطا، اليوم السبت، من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً ولمدة 8 ساعات، لاستكمال تركيب طلمبات مياه جديدة بمحطة مياه الشيخ عابد الجديدة بمركز سمسطا.

وأشارت الشركة إلى ضعف المياه في مركز ومدينة إهناسيا ومجلس قروي قاي ومجلس قروي الحمام ودنديل بمركز ناصر، وذلك لإجراء أعمال تطهير وتعقيم بمحطة معصرة نعسان القديمة بمركز إهناسيا، وذلك اليوم من الساعة 10 صباحًا حتى يوم غد الأحد الساعة 10 مساءً.

أسباب انقطاع وضعف المياه في الإسكندرية

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية انقطاع وضعف المياه عن مناطق «الدخيلة - العجمي حتى الكيلو 21»، اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم علي أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، لافتا إلي أن سبب الانقطاع والضعف نظرا لبدء أعمال المرحلة الأولى لخطة الإحلال والتجديد لأحد الخطوط الناقلة للمياه قطر 1000 مم بمحطة مياه المنشية 1.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتا إلى أنها ستوفرسيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه لإصلاح كسر في دمياط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط قطع المياه عن مناطق جنوب وغرب بور سعيد والمناصرة والجرابعة والقابوطي والحظائر، صباح غد الأحد، ولمدة 8 ساعات، بدء من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الخامسة عصر لإصلاح كسر عداية مائية 600 مم بغرب بور سعيد.

وتواصل الشركة قطع المياه حتي الساعة الخامسة عصر اليوم عن مناطق قرية الوسطاني والركايبة وكفر الغاب وأم الرزق حتي الانتهاء من فصل خزان المياه المرشحة القديم بمحطة مياه السلام.