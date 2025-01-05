سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 1-5-2025 في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن آخر تحديث في سعر كرتونة البيض للمستهلك، خلال تعاملات الصباحية اليوم الخميس 1-5-2025، إذ بلغ متوسط سعر الطبق للمستهلك 130 جنيهًا وهو سعر البيع القطاعي في المحلات والأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس 120 جنيهًا للمستهلك ويأتي سعر البيض البلدي أقل من البيض الأبيض والأحمر بسبب الرواج الأوسع للبيض الأبيض في القاهرة الكبرى .

كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا ويختلف السعر من مكان إلى آخر.

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم الخميس إلى 126 جنيهًا في الأسواق للمستهلك

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن



كما سجلت أسعار البيض اليوم الخميس 1-5-2025، في بورصة الدواجن والمزارع، تحديثًا جديدًا في الأسواق وهو سعر البيع بالجملة، إذ جاءت كالتالي:



يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس في بورصة الدواجن أي في المزرعة وهو سعر الجملة بآخر تحديث ما بين 105 و110 جنيهًات، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 126 إلى 128 جنيهًا.

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بآخر تحديث في بورصة الدواجن والمزارع ما بين 102 و108 جنيه، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 120 و124 جنيهًا بحسب المكان.