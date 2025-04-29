سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في مصر.. تحديث جديد

حدثت بوابة الأسعار المحلية والعالمية وبورصة الدواجن سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 29-4-2025 للمستهلك، إذ تراوحت بين 95 و100 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء في مصر نحو 155 جنيها للمستهلك، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك نحو 5.85 جنيه.

وسجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض اليوم في مصر نحو 150 جنيهًا للمستهلك، ومتوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك نحو 5.22 جنيه.

وتداول سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم نحو 158 جنيهًا للمستهلك، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك نحو 5.32 جنيه.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

أما في بورصة الدواجن والمزارع، جاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 95 إلى 100 جنيه، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 150 إلى 155 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء بين 102 إلى 105 جنيهات، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 155 إلى 160 جنيهًا.