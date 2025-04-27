«آخر تحديث».. سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 27-4-2025 في بورصة الدواجن

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، وبورصة الدواجن، عن آخر تحديث في سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 27-4-2025 للمستهلك، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 95 و100 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في مصر نحو 155 جنيها للمستهلك، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» إلى 5.85 جنيه.

وسجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض اليوم في مصر نحو 150 جنيهًا للمستهلك، ومتوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» 5.22 جنيه.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم نحو 158 جنيهًا للمستهلك، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» إلى 5.32 جنيه.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

وشهدت أسعار البيض اليوم الأحد 27-4-2025، في بورصة الدواجن والمزارع، تحديثًا جديدًا كما يلي:

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 95 إلى 100 جنيه، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 150 إلى 155 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن اليوم بين 102 إلى 105 جنيهات، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 155 إلى 160 جنيهًا.