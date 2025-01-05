تجنب إعادة تسخين الطعام بهذه الطريقة.. 5 أخطاء شائعة تهدد صحتك

إعادة تسخين الأطعمة بعد طهيها، سواء في الميكروويف أو على «البوتجاز»، عادة تلجأ إليها ربات البيوت، للاستفادة من الطعام لأيام أخرى، دون أن تدرك المخاطر الصحية التي قد تسببها تلك العادة الشائعة، وخاصة إذا ارتكبت بعض الأخطاء التي تجهلها، لذا نستعرض في التقرير التالي، 5 أخطاء نرتكبها عند إعادة تسخين الطعام، لابد من الحذر منها.

5 أخطاء نرتكبها عند إعادة تسخين الطعام

من أبرز الأخطاء التي تقع فيها ربات البيوت، عند إعادة تسخين الطعام وخاصة المجمد، هو وضعه على النار مباشرة قبل أن يذوب تمامًا، وهو ما يسمح بتكاثر البكتيريا على الطعام مما يؤدي إلى التسمم الغذائي، لذا ذوبان الطعام المجمد قبل إعادة تسخينه يعد أكثر أمانًا لأفراد الأسرة، وفق ما نشره موقع «food NDTV».

بعد الانتهاء من طهي الطعام، يجب وضعه في الثلاجة بعد أن يبرد تمامًا، لأنه إذ وُضع ساخن يشجع على نمو البكتيريا، وكلما قلّ وقت بقاء الطعام خارج الثلاجة، زادت سلامته، عند إعادة تسخين الدجاج المجمد في الثلاجة، لابد تجنب إذابته عن طريق الماء الدافيء، لذا تركه يذوب أولًا قبل تسخينه، وذلك بسبب بكتيريا «كامبلوباكتر» الموجودة في الدواجن يمكن أن تسبب مشاكل معوية حادة، وقيئاً، بل وقد تؤدي إلى دخول المستشفى.

مدة معينة لتسخين الطعام

من الأفضل استهلاك بقايا الطعام خلال 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى، ويجب أن تكون مجمدة خلال تلك الفترة، وإذا تخطى المدة المذكورة لابد من عدم تناوله، تجنبًا الإصابة بالتسمم الغذائي، كما يجب الابتعاد عن إعادة تسخين الأرز بعد مرور 24 ساعة، وذلك لاحتوائه على نوع من البكتيريا السامة التي تصيب بالتسمم الغذائي، وتظهر بعد تعرضها لدرجة حرارة عالية إلى سموم.