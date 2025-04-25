برنامج الغذاء العالمي: سنواجه نقصا بتوفير الطعام في السودان خلال أسابيع

كتب: شريف سليمان

حذر برنامج الغذاء العالمي، من أنه سيواجه نقصا بتوفير الطعام في السودان خلال أسابيع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

البرنامج يحتاج إلى 698 مليون دولار لمواصلة مساعداته لنحو 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين مايو وسبتمبر 2025 .

يأتي هذا التحذير في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه نحو 24.6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، مع تأكيد المجاعة في 10 مناطق، بما في ذلك معسكر زمزم في دارفور .

أدى النزاع المستمر منذ أبريل 2023 إلى مقتل أكثر من 20,000 شخص ونزوح أكثر من 12 مليون آخرين داخل وخارج البلاد .​

على الرغم من التحديات، يواصل برنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات الغذائية والنقدية لأكثر من 3 ملايين شخص شهريًا، باستخدام وسائل مثل التحويلات النقدية الرقمية والمساعدات عبر القسائم. ومع ذلك، يواجه البرنامج صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب النزاع المستمر .​