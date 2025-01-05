في حملة أمنية مكثفة.. ضبط أكثر من 43 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

في حملة أمنية مكثفة.. ضبط أكثر من 43 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

في حملة أمنية مكثفة.. ضبط أكثر من 43 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

محمد بركات

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، بهدف تحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 43396 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 712 مخالفة سير بدون تراخيص، 11 دراجة نارية مخالفة، 32552 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 9 مخالفات موقف عشوائي، 552 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الحركة المرورية وتحقيق السلامة على الطرق.

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