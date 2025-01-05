ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة في الجيزة

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة في دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، يديرها شخص دون الحصول على التصاريح القانونية، وذلك ضمن جهود مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

عُثر داخل مقر الشركة على وحدات مونتاج تحتوي على مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا، بالإضافة إلى برامج وتطبيقات مقلدة منسوبة لإحدى الشركات العالمية دون تصريح، كما جرى ضبط مالك الشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، الذي أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح.

اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التزوير وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.