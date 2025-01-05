ضبط عامل أضرم النيران في سيارة مقاول بالقاهرة

كتب- محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات نشوب حريق بسيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، إذ تبين أن السيارة تعود لمالك مكتب مقاولات، وأدى الحريق إلى تفحمها بالكامل دون وقوع إصابات.

بالفحص وسؤال مالك السيارة، اتهم أحد العمال السابقين لديه، مقيم بمحافظة الجيزة، بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة سريعة الاشتعال داخل السيارة قبل أن يلوذ بالفرار. وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المشكو في حقه، الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، ومواصلة جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.