ضبط عامل أضرم النيران في سيارة مقاول بالقاهرة

ضبط عامل أضرم النيران في سيارة مقاول بالقاهرة

ضبط عامل أضرم النيران في سيارة مقاول بالقاهرة

كتب- محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات نشوب حريق بسيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، إذ تبين أن السيارة تعود لمالك مكتب مقاولات، وأدى الحريق إلى تفحمها بالكامل دون وقوع إصابات.

بالفحص وسؤال مالك السيارة، اتهم أحد العمال السابقين لديه، مقيم بمحافظة الجيزة، بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة سريعة الاشتعال داخل السيارة قبل أن يلوذ بالفرار. وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المشكو في حقه، الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، ومواصلة جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا