وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوداني الجديد

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوادني عمر صديق، وزير خارجية السودان، لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

علاقات تاريخية وطيدة تجمع الشعبين الشقيقين