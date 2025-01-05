وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوداني الجديد
وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوداني الجديد
أجرى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوادني عمر صديق، وزير خارجية السودان، لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
علاقات تاريخية وطيدة تجمع الشعبين الشقيقين
أكد وزير الخارجية أهمية العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التى تجمع الشعبين الشقيقين، مشددا على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه.
وشدد وزير الخارجية، على تضامن مصر مع السودان الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها، مؤكدا الحرص على التفاعل مع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء معاناة الشعب السوداني.
وزير الخارجية السوداني الجديد يثمن اللفتة الكريمة للاتصال فور تعيينه
من جانبه، ثمن وزير الخارجية السوداني الجديد اللفتة الكريمة للاتصال فور تعيينه، معربا عن تقديره الكبير للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما تبذله مصر من جهود لدعم السودان، واتفق الوزيران على تكثيف التواصل والتشاور خلال الفترة المقبلة