وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، للتشاور حول التطورات السياسية والميدانية في السودان وجهود التعامل مع الأزمة.

دعم مصر لوحدة واستقرار السودان

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء دعم مصر لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق وبذلها لكل الجهود لاستعادة أمن واستقرار السودان.

جهود وقف إطلاق النار في السودان

أكد وزير الخارجية أهمية دعم المؤسسات السودانية والحفاظ عليها، وتكثيف جهود الاستجابة الإنسانية للتطورات في السودان الشقيق، مؤكدا حرص مصر على التفاعل مع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وإنهاء معاناة الشعب السوداني، مستعرضاً مستجدات الجهود المصرية في هذا الشأن.

أعرب الوزير عبد العاطي عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المبعوث الأممي لدعم جهوده فى التعامل مع الأزمة في السودان، مستعرضا ما قدمته مصر من رعاية لأبناء الشعب السوداني في مصر على مدار العامين الماضيين منذ اندلاع الأزمة فى أبريل 2023 ولحين استقرار الأوضاع في السودان وعودتهم الآمنة إلى وطنهم، إضافة للجهود السياسية المستمرة التى تقوم بها مصر لاستعادة الاستقرار في السودان الشقيق.