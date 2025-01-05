تحويلات مرورية في وصلة كوبري 6 أكتوبر ومحور التسعين بالطريق الدائري

كتبت: رحاب عبد الراضي

تعلن الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق كلي لمسطح كوبرى التسعين في الاتجاه القادم من محور التسعين الجنوبي تجاه الطريق الدائري، وذلك في إطار أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الجاري تنفيذه بمحور التسعين الجنوبي في منطقة القاهرة الجديدة.



ونعرض فيما يلي وفق بيان المرور، تفاصيل إغلاق محور التسعين تجاه الطريق الدائري، والتحويلات المرورية.

إغلاق محور التسعين تجاه الطريق الدائري

سيتم إغلاق كوبرى التسعين، الاتجاه القادم من محور التسعين الجنوبي نحو الطريق الدائري.



وبدأ إغلاق الكوبري من اليوم الخميس 1 مايو 2025 ولمدة 15 يومًا.



ويأتي سبب الإغلاق نظرا لاستكمال أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب.



التعديلات المرورية:



سيتم تحويل حركة المرور القادمة من محور التسعين الجنوبي تجاه الطريق الدائري إلى مطلع كوبرى التسعين.



ستتوجه المركبات القادمة من محور التسعين الجنوبي إلى مطالع ومنازل كوبرى التسعين المتجهة إلى الطريق الدائري.



سيتم توجيه حركة المرور عبر هذه المطالع والمنازل إلى طريق السويس لتفادي منطقة الإغلاق.

إغلاق وصلة كوبري 6 أكتوبر

وكشفت محافظة الجيزة، عن إغلاق جزئي لوصلة كوبري 6 أكتوبر في المرحلة الثانية من الإغلاق في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الدقي (منزل المصل واللقاح - منزل شارع الدقي)، لمدة يومين ابتداءً من الساعة 12 صباح الخميس 1 مايو، حتى الساعة 6 صباح السبت 3 مايو.

خدمات مرورية وتنظيم حركة السير



تعيين خدمات مرورية: ستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية على الطرق البديلة لضمان انسيابية الحركة وتوجيه المركبات بشكل آمن وسليم.



التنسيق مع الشركات المنفذة: يتم التنسيق مع الشركات المنفذة لأعمال التجديد لضمان تطبيق التدابير الأمنية والفنية على أرض الواقع، بما في ذلك وضع علامات تحذيرية وإرشادية في المناطق المحيطة بأعمال الإصلاحات.



إجراءات السلامة: سيتم تأمين المنطقة من خلال توفير أجهزة إشارات مرورية، لافتات تحذيرية وأماكن مخصصة للمشاة لضمان سلامتهم أثناء سيرهم في المنطقة.



إرشادات السائقين والمواطنين:



ينصح السائقون باتباع التحويلات المرورية المقررة لتجنب المناطق المتأثرة بالإغلاق، وذلك لتفادي التكدسات المرورية.



يجب على المواطنين الالتزام بالإشارات والعلامات المرورية الموجودة في المنطقة لضمان أمن وسلامة الجميع.



كما يُوصى باستخدام الطرق البديلة لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية.



في حال وجود أي استفسارات أو طارئ مروري، يمكن للمواطنين التواصل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة عبر الأرقام الساخنة أو من خلال نقاط الاتصال المتاحة.



