محافظة الجيزة: غلق جزئي لوصلة كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين بالتناوب

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أعمال إحلال وتجديد الفواصل العرضية الخاصة بوصلة كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين، بالتناوب، بنطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة سير المركبات.

غلق جزئي للاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز

وقالت محافظة الجيزة في بيان إن الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي بالتناوب بوصلة كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، لمدة 4 أيام على مرحلتين على النحو التالي:

- المرحلة الأولى الاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي اتجاه القاهرة، لمدة يومين، ابتداءً من الساعة 12 صباح غد الخميس، وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت المقبل، والعمل على مدار 24 ساعة.

غلق جزئي للاتجاه القادم من القاهرة إلى الدقي

- المرحلة الثانية الاتجاه القادم من القاهرة إلى الدقي (منزل المصل واللقاح - منزل شارع الدقي)، لمدة يومين ابتداءً من الساعة 12 صباح الخميس 1 مايو، حتى الساعة 6 صباح السبت 3 مايو، والعمل على مدار 24 ساعة.

تعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وجرى تعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.