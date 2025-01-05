خبير عسكري يوضح الدروس المستفادة للجيش الأمريكي من الحرب الأوكرانية

كتب: أحمد عبد القادر

تحدث العميد مارسيل بالوكجي الخبير العسكري الإستراتيجى، إن التصريحات التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مصادر، أن الضباط الأمريكيين يعملون على استخلاص الدروس من حرب أوكرانيا.

وقال، الحرب الأوكرانية كانت ذات معلومات عسكرية، مشيرا إلى أنّ الجيش الأمريكي أصبح يتوجب عليه إعادة ضبط وتعزيز القوة والكفاءة والجاهزية وتعزيز قدرات القتال العسكري أكثر من التكنولوجيا برغم أهميتها، وعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص برامج التنوع والإندماج لآن الجيش يبقى جيش ومحترف ولا يتوجب عليه أن يتماشى مع الدستور والقانون الأمريكي.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أبرز ملامح هذه التغييرات جميع برامج التنوع والإندماج خاصة فى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومبادرات المرأة والسلام والأمن العام ودورهم فى حل النزاعات الدولية قام ترامب بإلغاؤها، وحظر المتحولين جنسيا مع أن هذا مخالف مع المسميات بقانون دستور أمريكي، وتم وقف هذا القانون لآن أولوية القرار ليست من الرئيس الأمريكي.

وتابع: «بالنسبة للقيادة العسكرية تم تغيير قائد الجيش الأمريكي ليكون متواطئ مع أفكار ترامب وهذا يؤثر على العنصرية الموجودة بالجيش»، وتعزيز الدفاعات الصاروخية ويتوجب تعزيز القبة الذهبية الجديدة، مؤكدا على أن تصريحات ترامب الأخيرة فى الخطاب الخاص بالإحتفال ب100 يوم بشأن ميزانية الجيش بوجود ميزانية لم يكن لها مثيل فى الجيش الأمريكي.



