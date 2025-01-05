رئيس «الأوكراني للحوار»: المصالح الوطنية أخرت توقيع اتفاقية المعادن بين كييف وأمريكا

كتب: أحمد عبد القادر

قال الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الاوكراني للحوار، إن توقيع اتفاقية المعادن تأخر، لأن أوكرانيا تنظر إلى عدة اعتبارات، أهمها المصالح الوطنية.

وأضاف عماد فى مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تبحث عن إعطاء أولوية لصفقاتها ومصالحها، ورأت أن أوكرانيا تمتلك معادن ضخمة، وبالتالي، عمل الرئيس ترامب على عقد صفقة مع كييف.

3 محاور للصفقة

وتابع أنّ هذه الصفقة عبارة عن 3 محاور، الملكية والسيادة الوطنية هى كاملة لأوكرانيا واستخراجها والاستفادة منها مسألة مشتركة، وهيكلة الصندوق والشراكة بالنصف بين البلدين، واعتبار كل ما قدم لأوكرانيا مساعدة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستعود على الخزنة الأمريكية بالسيولة المالية الكبيرة، وستكون مفيدة لواشنطن في عدد كبير من الصناعات.

أوكرانيا ترفض تسليم مقدراتها إلا في حالة واحدة

أوضح أن الوزارات فى أوكرانيا ترفض تسليم أى شئ من مقدرات أوكرانيا الوطنية لأى جهة مهما كانت ومهما كان دعمها لها خلال الحرب، ولكن يمكن أن تحقق شراكة إستراتيجية دون تفريط فى المقدرات الوطنية.