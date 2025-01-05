باحث سياسي: كشمير قد تتحول إلى شرارة حرب جديدة بين الهند وباكستان

كتب: شريف سليمان

قال باسم أبو سمية، كاتب وباحث سياسي، إنّ التصعيد الأخير في إقليم كشمير لا يمكن اعتباره مصادفة سياسية، بل امتداد لنزاع طويل الأمد بين الهند وباكستان، موضحًا أن المنطقة تشهد بشكل دوري توترات متكررة، بفعل اتهامات الهند لما تسميه بالأعمال الإرهابية المنطلقة من كشمير، ما يعيد إشعال التوترات العسكرية بين البلدين.

كشمير بؤرة توتر مستمرة بين الجارتين النوويتين

وأضاف في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الحرب الهندية الباكستانية عام 1971 كانت إحدى نتائج هذا النزاع المستمر على الإقليم، إذ يطالب كل طرف بالسيادة الكاملة على كشمير، معتبرا أن التقسيم الذي فرضته بريطانيا للهند وباكستان هو الجذر الحقيقي للأزمة، والذي لم يُحل حتى اليوم، مشيرًا إلى أن كشمير تعد من أكثر المناطق تسليحًا في جنوب آسيا.

خطر الحرب يلوح ما لم يُكبح التصعيد

وحذر من أن استمرار التصعيد دون تهدئة حقيقية قد يؤدي إلى اندلاع حرب واسعة النطاق في المنطقة، مشيرًا إلى إن المسألة لا تتعلق فقط بالتوتر الحالي، بل بعدم قدرة الطرفين حتى الآن على التخلي عن الصراع التاريخي الممتد لعقود.