دبلوماسي سابق: ما يحدث بغزة مأساة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البشرية

دبلوماسي سابق: ما يحدث بغزة مأساة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البشرية

دبلوماسي سابق: ما يحدث بغزة مأساة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البشرية

كتب: شريف سليمان

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع خلق مأساة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل الرئيسي هو حرب التجويع والتهجير، ما يواجه مقاومة محدودة من المجتمع الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأمم المتحدة لم تتمكن من التعامل مع الأزمة بشكل فعّال، مشيرا إلى أنه على الرغم من محاولاتها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أنها ظلت عاجزة أمام توسع المعاناة الفلسطينية.

العدوان الإسرائيلي على غزة: محنة إنسانية مستمرة

وتابع، أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التعامل مع الأزمة بشكل فعّال، مشيرا إلى أنه على الرغم من محاولاتها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أنها ظلت عاجزة أمام توسع المعاناة الفلسطينية.

وذكر أن الدور الأممي أصبح في مرمى الانتقاد، خاصة بعد عجزها عن اتخاذ خطوات جادة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية.

دور مصر وقطر في حل الأزمة

وأكد، أنّ الجهود المصرية لتخفيف الأزمة كانت محورية، إذ أطلقت الدولة المصرية المبادرات التي تهدف إلى وقف الحرب في غزة، بالإضافة إلى دعم مصر المستمر لعملية إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن مصر طرحت خطة من ثلاث مراحل للحل، والتي بدأت بوقف إطلاق النار ثم جرى التفاوض على ضمانات أمنية، وصولاً إلى بدء مرحلة إعادة الإعمار.

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