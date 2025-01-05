الحرائق تجبر الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء فعاليات الاحتفال بذكرى التأسيس

هددت حرائق الغابات مساحات واسعة من الغابات والحقول في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على الرغم من نجاح رجال الإطفاء في إعادة فتح الطريق الرابط بين المدينتين الرئيسيتين في الأراضي المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن حالة الطوارئ الوطنية بعد اندلاع الحرائق يوم الأربعاء على طول الطريق السريع الرئيسي بين القدس العربية وتل أبيب، ما دفع الشرطة إلى إغلاق الطريق وإجلاء آلاف الأشخاص من المجتمعات المجاورة.

وأُجبر المئات على ترك منازلهم على بعد حوالي 30 كيلومتر غرب القدس، واضطرت قناة 12، الشبكة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في إسرائيل، إلى وقف البث عبر استوديوها على بعد حوالي 16 كيلو من المدينة أثناء نشرة الأخبار.

إلغاء فعاليات ذكرى التأسيس

وأدت الرياح العاتية التي أشعلت حرائق إسرائيل إلى إلغاء العديد من الفعاليات التي تحتفل بذكرى التأسيس في عام 1948، وتم عرض بروفة مسجلة مسبقًا لحفل إضاءة الشعلة بدلًا من الحدث المخطط له.

فيما ذكرت هيئة الإطفاء الإسرائيلية، أن 163 طاقمًا أرضيًا و12 طائرة تعمل على احتواء النيران، وألقت الطائرات العسكرية مئات الأطنان من المواد المثبطة للحرائق في محاولة لوقف انتشار الحريق.

بينما أعلنت نجمة داوود الحمراء، هيئة الإنقاذ الطبي الإسرائيلية، أنها عالجت 23 شخصًا أمس الأربعاء، معظمهم من استنشاق الدخان والحروق، وأفادت هيئة البث العام «كان» بإصابة 17 رجل إطفاء.

وقال شهود عيان إن جدرانًا من اللهب امتدت عبر الغابات على سفوح التلال غربي القدس، على الرغم من أن الوضع بدا وكأنه تحسن يوم الخميس مع انخفاض الرياح وهطول أمطار خفيفة.